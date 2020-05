Ohne sie verstehen 200 Luxemburger nichts

Sie heißen beide Lynn und übersetzen seit Beginn der Corona-Krise die Pressekonferenzen der Regierung in Gebärdensprache: Lynn Menster, 36 Jahre alt, aus Redingen/Attert, die in einem Sprachtherapiezentrum in Luxemburg arbeitet, und Lynn Bidaine, 28 Jahre alt, aus Belvaux, die für einen Verein für Gehörlose und Schwerhörige arbeitet. In Echtzeit machen sie die wichtigen Informationen auch «Menschen zugänglich, die oft vergessen werden».

Gehörlose und Schwerhörige sind sehr dankbar für ihre Arbeit. «Viele machen sich deshalb Gedanken um unsere Gesundheit. Sie können ohne uns die Pressekonferenzen nicht verfolgen. Allerdings achten wir sehr auf Hygiene und Abstand», erklärt Menster. Im Großherzogtum hat sich die deutsche Gebärdensprache durchgesetzt. Die rund 200 Gehörlose nutzen sie, weitere 100 Luxemburger beherrschen die Sprache.

Kein Lippenlesen wegen der Maskenpflicht

Menster und Bidaine machen wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit viel häufiger live. «Davor haben wir direkt mit den Menschen gesprochen. Dadurch bekommt man sofort ein Feedback. Das fällt vor der Kamera natürlich weg. Nach dem Ende einer Pressekonferenz bekommen wir viele Videos von Gehörlosen, die Fragen zur aktuellen Lage oder den Maßnahmen der Politik haben. Diese beantworten wir natürlich», sagt Menster.

Im Alltag stellt die Maskenpflicht die Gehörlosen und Schwerhörigen vor große Probleme: Sie können nicht mehr Lippenlesen. Sie sollen deshalb nun mit durchsichtigen Visieren ausgestattet werden. Außerdem bekommen sie Visitenkarten, auf denen eine Erklärung ihrer Lage abgedruckt ist.

(fl/L'essentiel)