Ettelbrück warnt vor Überschwemmungen

Wie die Ettelbrücker Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitteilt, sind Gebiete der Stadt von Hochwasser bedroht. Autofahrer, die ihr Fahrzeug am Parkplatz Deichwiesen abgestellt haben, sollten umparken.

Das Wasserwirtschaftsamt erwartet, dass die Pegelstände der Flüsse im Norden des Landes (Alzette, Sauer, Our, und Syre) in der Nacht auf Freitag weiter steigen. An den Flüssen werde die «Meldestufe 1» (Voralarmstufe) in der kommenden Nacht erreicht. Das Erreichen der «Meldestufe 2» (Alarmstufe) sei an der Alzette nicht auszuschließen.

Am frühen Freitag lassen die Regenfälle nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Métólux nach. Dadurch sollen auch die Wasserstände wieder fallen. Ein Wiederanstieg der Pegel sei in den kommenden Tagen nicht zu erwarten.

(sw/L'essentiel)