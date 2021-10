Covid-​​Check-​​App zeigt jetzt nur noch den Namen an

Die Covid-Check-App in Luxemburg ist aktualisiert worden und zeigt nun nur noch die Vor- und Nachnamen der Personen an. Nachdem Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert in der vergangenen Woche die Erweiterung und Verschärfung des Covid-Check-Systems im Großherzogtum angekündigt haben, ist nun auch die aktualisierte App CovidCheck.lu online gestellt worden, wie die Regierung am Montag mitteilt.

???? L’#app #CovidCheck évolue et n’affiche désormais comme seules données que le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de la personne.

Faites une mise à jour de l’app en vous rendant dans le store à partir duquel vous avez téléchargé l’application https://t.co/2p62tyMVAf@CTIE_LU pic.twitter.com/pcUZ9pzavS — Ministère de la Digitalisation (@MinDigital_LU) October 11, 2021

Bei der Überprüfung der Gültigkeit der Bescheinigung werden in der neuen Version der App demnach nur noch der oder die Vor- und Nachnamen der Person angezeigt.

Nutzer, die die Funktion zur automatischen Aktualisierung der Anwendung nicht aktiviert haben, können die neue Version der Covid-Check-App über den Store abrufen. Seit ihrer Einführung im Juni 2021 wurde die App CovidCheck.lu über 327.000 Mal heruntergeladen.

(L'essentiel)