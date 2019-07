Luxemburger Produzenten wollen bekannter werden

Der im Juni 2015 gegründeten Fédération des Métiers de l'Animation et de l'Image Virtuelle (FMAIV) in Luxemburg haben sich bereits sieben Produzenten, sechs Studios, darunter zwei unabhängige, sowie 90 Techniker und Künstler angeschlossen. Am kommenden Freitag präsentiert sich der Verband der luxemburgischen Presse und den verschiedenen auf den Bereich der Animation spezialisierten Akteure im Kreativzentrum 1535° in Differdingen.

«Seit etwa fünf Jahren interessieren sich andere Länder, insbesondere Frankreich, für luxemburgische Produktionen und Koproduktionen», stellt der Präsident des Verbandes, Pierre Urbain, fest. Seiner Meinung nach sind es die finanziellen Vorteile, die unter anderem vom Filmfonds gewährt werden, die es dem Sektor ermöglichen, zu expandieren.

Mehr Filme für Kinder

«Trotzdem haben wir den Eindruck, dass wir im Ausland bekannter sind, als in Luxemburg», ergänzt der auch Mitbegründer des Produktionsstudios «Doghouse Films» ist. «In der Sparte Animationsfilm zu arbeiten ist nicht einfach, aber sehr spannend. Wer einmal ein Studio betreten hat, ist selten wieder herausgekommen», lacht Urbain. Etwa 200 Personen (110 mit unbefristeten und 80 mit befristeten Verträgen) sind derzeit in der luxemburgischen Animationsfilm-Produktion beschäftigt.

Um in der Öffentlichkeit bekannter zu werden, möchte der Verband in Zukunft verstärkt auf Animationsfilme für Kinder setzen, aber auch Schulungen in Zeichnen und Software-Seminare anbieten.

(Ana Martins/L’essentiel)