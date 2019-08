Noch zwei Tage Hitze in Luxemburg

Sicherlich ist sie nicht mit der Hitzewelle vergleichbar, die vor einigen Wochen in Luxemburg und im restlichen Europa wütete. Dennoch haben einige Menschen in diesen Tagen wieder mit der heißen Luft zu kämpfen. MeteoLux zufolge soll es in den kommenden Tagen so heiß bleiben, für Dienstag und Mittwoch, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr, hat der staatliche Wetterdienst sogar eine Hitzewarnung herausgegeben.

Die Warnstufe sei zwar «nur auf gelb gesetzt», weil die Temperaturen nur «leicht über 30 Grad Celsius liegen», die Ozonbelastung jedoch sei nicht zu unterschätzen.

Ab Donnerstag sei dann mit einem Temperatursturz zu rechnen. Am Sonntag sind nur noch Maximaltemperaturen von 23 Grad drin.

(nc/L'essentiel)