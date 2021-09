Befürworten Sie das Ende der Gratis-​​Tests?

Kostenlose Corona-Tests werden bald der Vergangenheit angehören. Zumindest für Personen, die bereits eine die Möglichkeit bekommen haben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ab dem 15. September sind die PCR-Tests kostenpflichtig. In der Bevölkerung ruft dieser Entschluss ein geteiltes Echo hervor.

Die 34 Jahre alte Cynthia findet die Maßnahme nicht schockierend: «Damit fördert die Regierung die Impfung stärker, die ja weiterhin kostenlos ist. Wer nicht geimpft ist, muss dann zusätzlich für einen Restaurantbesuch zahlen und kann es sich nicht mehr so bequem machen.» Auch Jérémy, der in der Gastronomie arbeitet, findet die Entscheidung richtig: «Es gibt ja nach wie vor keine Impfpflicht. So ermutigt man die Menschen aber dazu.»

Thomas, ein Arzt, sagt: «Dieser Schritt war längst überfällig. Die Impfung hat ihre Wirksamkeit auf der ganzen Welt bewiesen. Der Staat darf nicht weiter mit den Ausgaben für die Tests belastet werden.» Anders sieht das Moreira. Die junge Frau findet den «Test immer noch wirksamer als die Impfung.» Sie hält Reisen und Restaurantbesuche aber auch für nicht notwendig. Axel (21), der beriets geimpft ist, schimpft: «Es ist nicht normal, dass man angesichts der immer noch schwierigen gesundheitlichen Lage nicht allen kostenlose Tests anbietet. Ungeimpfte Menschen sollten einen Test machen können, wo immer sie wollen».

(jg/L'essentiel)