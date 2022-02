Nach den Reden von Xavier Bettel (DP, Premierminister), Jean Asselborn (LSAP, Außenminister) und François Bausch (Déi Gréng, Verteidigungsminister) hatten die Fraktionen am Donnerstag in der Chamber die Gelegenheit, sich zur Lage in der Ukraine zu äußern – wenige Stunden nach der Offensive der russischen Armee.

Als erster Redner sah Claude Wiseler (CSV) im Überfall Russlands auf die Ukraine «einen Versuch, sich in eine Demokratie einzumischen». Seiner Meinung nach «müssen wir mit der Ukraine solidarisch sein, denn es gibt keine Rechtfertigung für diese Aggression». Gusty Grass (DP) sagte: «Es reicht, Herr Putin». Er sei in Gedanken beim ukrainischen Volk. Er erinnerte daran, dass Russland in den letzten Jahren bereits häufig im Ausland interveniert hat, wie in Georgien, Transnistrien oder auf der Krim, sowie den russischsprachigen Gebieten in Moldawien und der Ukraine.

« Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht »

Für die LSAP ergriff Yves Cruchten das Wort: «Der Aggressor ist bekannt. Die derzeitigen Sanktionen sind legitim, müssen aber weiter gehen». Allerdings müsse man «den Dialog aufrechterhalten, um eine politische Lösung zu finden». Stéphanie Empain (Déi Gréng) war der Ansicht, dass es sich «um eine direkte Bedrohung für den Frieden in Europa handelt».

Fernand Kartheiser (ADR) betrachtete die Offensive als «Affront gegen das Völkerrecht». Er plädierte für einen «internationalen Schutz für die Kriegsopfer, der über die strengen Regeln des Asylrechts hinausgehen kann». Millionen von Menschen seien von diesem Konflikt betroffen, wie Nathalie Oberweis (Déi Lénk) erklärte. Ihrer Meinung nach hat «Putin den Sinn für die Realität verloren». Sven Clement stellte fest, dass «wir alle am Donnerstag in einer anderen Welt aufgewacht sind». Er rief dazu auf, «der Propaganda Putins keinen Raum zu geben».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)