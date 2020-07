Das Wort «Covidiot» ist jetzt Luxemburgisch

«Mein Nachbar will während des Lockdowns eine Party feiern. Was für ein Covidiot!» Das Beispiel im Lëtzebuerger Online-Wörterbuch (LOD) für das neue Wort dürfte vielen Lesern von den letzten Wochen bestens bekannt sein. In dem neuen Wörterkatalog, der Begriffen im Zusammenhang mit der Covid-Krise gewidmet ist, finden sich viele weitere Termini, die uns in den vergangenen Monaten begleitet haben.

Vom «Cluster» über die «Distanzéierung», das «Confinement» bis hin zum «État de crise», das Glossar liest sich wie eine Chronologie der Corona-Pandemie. Aber auch die gesellschaftlichen Trends wie das «Cocooning» oder das viel diskutierte «Home Office» haben es in die Liste geschafft, die rund 250 Begriffe beinhaltet.

(L'essentiel)