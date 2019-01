Schon über 20 Unfälle durch Schneechaos

Luxemburg ist am heutigen Mittwochmorgen unter einer dicken Schneeschicht aufgewacht. Gegen 6.30 Uhr war der Verkehr bereits massiv beeinträchtigt. Im Süden des Landes waren rund vier Zentimeter Schnee gefallen, im Laufe des Tages könnten daraus acht Zentimeter werden. Im Norden werden gar bis zu zehn Zentimeter erwartet.

Der ACL hat bereits auf seiner Twitter-Seite mehrere Verkehrsunfälle gemeldet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen wurde auf 70 Kilometer pro Stunde gesenkt. Laut Polizei hat es heute Morgen bis 8 Uhr im ganzen Land schon mindestens 20 Unfälle gegeben. Details sind noch nicht bekannt.

«Zwei Stunden für 28 Kilometer...»

In Düdelingen steht der gesamte Bereich um den Bahnhof und die Grenzstraßen nach Frankreich still, so ein L'essentiel-Leser. Auch zwischen der Autobahnabfahrt Strassen und dem Centre hospitalier de Luxembourg steht der Verkehr vollkommen still. Ein anderer Leser hat uns informiert, dass er «zwei Stunden für 28 Kilometer» zwischen Schieren und der Place de l'Étoile in der Hauptstadt gebraucht habe. Im Norden des Landes ist der Wintereinbruch noch dramatischer. Einige Autofahrer berichten, dass sie dort für zehn Kilometer eineinhalb Stunden im Auto saßen. Auch jenseits der luxemburgischen Grenzen sorgt der Wintereinbruch für Chaos. Auf der französischen A31 Richtung Luxemburg geht seit den frühen Morgenstunden nichts mehr.

Ohne Winterreifen sollten Autofahrer bei diesen Witterungsbedingungen auf keinen Fall die Straßen befahren. Regelverstöße werden mit Geldstrafen von 74 Euro geahndet.

Zone Luxembourg chutes de neige, chaussée glissante — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 30 janvier 2019

A1 diffuseur Kirchberg accident impliquant un véhicule, voie de droite bloquée, bouchon #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 30 janvier 2019

Auch die Bahn meldet technische Probleme, unter anderem am Luxemburger Hauptbahnhof. Daraus resultieren Verzögerungen auf der Strecke Wasserbillig-Luxemburg, die zwischenzeitlich komplett still stand.

#CFLINFOS30 Suppression du train RB 4499.

En raison d'un problème technique d'une aiguille à Luxembourg, le train RB 4499 (Wasserbillig-Luxembourg, départ 06:35) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) 30 janvier 2019

(L'essentiel)