CFL-​​Fahrgäste müssen noch bis 2024 schwitzen

Die heißen Temperaturen in diesem Sommer waren für einige Zugreisende die reinste Tortur. Aufgrund der fehlenden Klimatisierung in einigen Bahnen herrschten zum Teil Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius. Bei insgesamt 22 von 82 Zügen fehle eine Klimaanlage, entgegnet Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) am Mittwoch auf eine Anfrage der Abgeordneten André Bauler und Max Hahn (DP).

Dies seien die selbstfahrenden Triebwagen der Baureihe 2000, die seit Anfang der 90er Jahre im Einsatz sind. «Da sie auch die Züge mit der geringsten Sitzplatzkapazität sind, werden sie auf den am wenigsten genutzten Strecken wie Luxemburg-Diekirch oder Rümelingen-Nörtzingen eingesetzt», erklärt Bausch weiter.

Eine Installation von Klimaanlagen wäre laut des Infrastrukturministers zu teuer. Die betreffenden Triebwagen sollen jedoch zwischen Dezember 2021 und Dezember 2024 durch klimatisierte Fahrzeuge ersetzt werden. In der Zwischenzeit begrenzen die CFL den Einsatz der alten Bahnen bei heißem Wetter so weit wie möglich.

(jg/L'essentiel)