Pas-​​de-​​Porte und Kirchenfabriken abgeschafft

Der gewerbliche Mietvertrag ist mit dem neuen Gesetz überarbeitet worden. Nachdem die Abstimmung über den Entwurf am Dienstagabend zunächst gescheitert war, haben die Abgeordneten dem Gesetz am heutigen Mittwoch nun doch zugestimmt. Dieses sieht vor den «Pas-de-Porte», sozusagen den Türoffner, abzuschaffen. Der bestand in einem Geldbetrag – manchmal in astronomischer Höhe – den Geschäftsleute im Vorfeld zahlen mussten, um die Chance zu erhalten, Mieter von Geschäftsräumen zu werden.

Feu vert pour la réforme du bail commercial. Les députés de la majorité (@dp_lu @lsap_lu @deigreng) ainsi que ceux de l’opposition (@CSV_news et @dei_lenk ) ont voté en faveur de la réforme. L' @adr_lu s'est abstenu ➡️https://t.co/x3PpfmBAGL https://t.co/TpE4fimdmS — Chambre des Députés (@ChambreLux) 17. Januar 2018

Weiterhin werden die Mietgarantien von zwölf auf sechs Monate abgesenkt und die Untervermietung von Räumen wird neu geregelt. Nun dürfen Untermieter nicht mehr Geld bezahlen, als die Mieter selbst. 57 von 60 Abgeordneten haben dem Gesetzestext zugestimmt, lediglich aus den Reihen der ADR gab es Enthaltungen.

Abschaffung der Kirchenfabriken

Ein weiteres Gesetzesvorhaben setzt sich mit der Abschaffung der Kirchenfabriken auseinander. Es regelt die Zuständigkeiten in der Verwaltung der Pfarreien neu. Die insgesamt 285 Kirchenfabriken werden zugunsten eines katholischen Verwaltungsfonds abgeschafft, der unter der Schirmherrschaft des Erzbistums stehen soll. Innenminister Dan Kersch bemüht sich seit 2015 um eine Neuregelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.

⛪De Gesetzesprojet iwwer d'Ofschafe vun de Kierchefabricken an d'Schafe vun engem Fong ënnert der Tutelle vum Äerzbistum gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit (@dp_lu @lsap_lu @deigreng) + den 2 Representanten vun @dei_lenk ugeholl. Méi dozou ➡️https://t.co/x3PpfmBAGL pic.twitter.com/oY1myhG0Qf — Chambre des Députés (@ChambreLux) 17. Januar 2018

Darüber hinaus muss ein Verzeichnis der 493 Kirchenbauten des Landes erstellt werden, um festzustellen, ob die Gebäude Eigentum des Fonds oder der Gemeinden sind. Religiöse Bauten können mit Zustimmung der Erzdiözese auch für andere Zwecke genutzt werden. Die Abgeordneten der DP-LSAP-Déi Gréng-Mehrheit sowie die beiden gewählten Vertreter von Déi Lénk haben für dieses Gesetz gestimmt.



