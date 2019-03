US-​​Botschaft kommentiert Medwedews Besuch

Der offizielle Besuch des russischen Premierministers Dimitri Medwedew in Luxemburg schlägt bereits vor seiner Ankunft politische Wellen. 24 Stunden vor der Anreise des Regierungschefs veröffentlichte die US-Botschaft in Luxemburg ein kritisches Communiqué.

Luxemburg war oft an vorderster Front dabei, «das Recht der Länder und Völker, das zu bleiben, was sie sind», zu fördern, heißt es im Communiqué mit Bezug auf das Motto des Landes «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn». Aber der Text weist darauf hin, dass der offizielle Besuch von Medwedew genau fünf Jahre nach der Annexion der Krim durch Moskau – die seit 1954 zur ukrainischen Sowjetrepublik gehörte – erfolgt. Die US-Botschaft erinnert daran, dass Luxemburg «zweimal in der Position der Krim war, besetzt von einem mächtigen Nachbarn, der das Land dazu bringen wollte, seine Identität aufzugeben und Teil eines großen Reiches zu werden».

Medwedew steht Putin sehr nahe

Die Botschaft übt ebenfalls Druck auf Xavier Bettel aus, der Medwedew empfangen wird: «Die Welt wird beobachten, ob luxemburgische Staatsführer eine andere Zukunft für das Volk der Krim anstreben oder ob sie lieber wegschauen wollen». Dem Großherzogtum ist man aber durchaus freundlich gesonnen: «Luxemburg ist in einer guten Position, um Russland aufzufordern, die Krim zu verlassen. Wer sonst, in Europa und sogar in der Welt, ist besser in der Lage, dieses Problem zu lösen?», so das Communiqué.

Dimitri Medwedew wird Luxemburg einen zweitägigen Besuch abstatten. Während seines Aufenthalts trifft er sich mit Premierminister Xavier Bettel und Großherzog Henri. Medwedew wurde im November 2005 zum Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Russlands ernannt. Vier Jahre lang (von 2008 bis 2012) war er Präsident und Nachfolger von Wladimir Putin, dem er sehr nahe steht. Laut russischer Verfassung ist eine Wahl in das Amt als Präsident nur zweimal hintereinander möglich.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)