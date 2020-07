Die DP setzt sich für Telearbeit ein

Ob kostenloser ÖPNV, der 26. bezahlte Urlaubstag, der 9. Mai als gesetzlicher Feiertag oder das Zeitsparkonto im öffentlichen Dienst. Die großen Themen, die eigentlich bei der DP-Bilanz Erwähnung finden sollten, wurden durch die Corona-Krise verdrängt, die auch die Partei-Arbeit durcheinander gewirbelt hat

«Wir arbeiteten per Videokonferenz und das funktionierte sehr gut. So konnte jede Kommissionsversammlung eingehalten werden. Wir werden teilweise auch weiterhin so arbeiten», sagte DP-Fraktionschef Gilles Baum. Seiner Meinung nach könnte Telearbeit sich in Zukunft in Luxemburg immer mehr durchsetzen.

«Einen klaren Rechtsrahmen schaffen»

Baum betrachtet Telearbeit sowohl für ansässigen Erwerbstätigen als auch für Pendler als «Mittel, zu einer besseren Work-Life-Balance». «Am Anfang waren alle eher skeptisch. Doch mit dem Lockdown – ab dem 18. März – lief alles sehr einfach», sagte Baum. Er bestätigte sogar, dass Finanzminister Pierre Gramegna (DP) bereits Verhandlungen darüber mit seinen Amtskollegen in Frankreich, Belgien und Deutschland aufgenommen habe. Es gehe sogar darum, den französischen Pendlern einen Telearbeitstag pro Woche anzubieten.

«Für einige Unternehmen ist Telearbeit einfacher einzuführen als für andere, aber wir möchten einen klaren Rechtsrahmen schaffen, um dies zu ermöglichen, und dass es ein Interesse, insbesondere in steuerlicher Hinsicht, für alle gibt», erklärte Baum. Laut DP stehe die Frage der Telearbeit – in Kombination mit der generellen Lebensqualität – im Mittelpunkt der zukünftigen Diskussionen. Zu den weiteren Prioritäten gehören ebenfalls die lokale Produktion für den lokalen Verbrauch, die Dezentralisierung der Wirtschaft und der Staatsdienstleistungen, die Digitalisierung und die Verbesserung der Gesundheitsdienste – immer mit dem Covid-19 im Hinterkopf.

(L'essentiel)