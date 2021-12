Infizierte feiern Weihnachten in Isolation

«Wir wollten am 24., 25. und 26. Dezember Verwandte empfangen. Eigentlich sollte es ein feierliches Wochenende werden, das sich dann als sehr ruhig herausstellte», sagt der 49-jährige Manuel, IT-Angestellter in Leudelingen. Er musste seinen Gästen absagen, weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde – einen Tag vor Heiligabend. Seitdem hat er leichte, grippeähnliche Symptome, riechen und schmecken kann er zurzeit nichts mehr. «Wir haben Weihnachten dann per Videokonferenz gefeiert», sagt er.

Dank seines Vaters fiel wenigstens das Essen weihnachtlich aus. «Er hat sich wirklich Mühe gegeben und ein paar Gerichte gekocht. Leider hat für mich alles ziemlich gleich geschmeckt. Aber so habe ich auch mal Sachen gegessen, die ich sonst nicht mag», scherzt Manuel.

« Das Christkind hat das Virus nicht verscheucht »

Am 23. Dezember zählte die Santé mehr als 5900 aktive Corona-Infektionen. Manuel und seine Familie waren also nicht die Einzigen, die das Fest in Isolation verbringen mussten. Mateja, die in der Hauptstadt wohnt, hatte geplant, ihre drei Kinder und zwei Schwiegersöhne an Weihnachten zu versammeln. Danach wollte sie zu ihrer Familie nach Slowenien. Aber auch ihr machte das Virus einen Strich durch die Rechnung. Sie und ihre Kinder hatten sich angesteckt. «Es ist also alles ein bisschen kleiner ausgefallen. Aber wir haben gebastelt, gespielt, gelesen und Zeichentrickfilme geschaut. Leider waren die Kinder etwas enttäuscht, weil sie nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen konnten. Aber das Christkind wurde vom Virus zum Glück nicht verscheucht.»

Auch Katerines Familie wird sich an Weihnachten 2021 erinnern. Den Besuch ihrer Schwester und ihrer Kinder an Neujahr hat sie bereits abgesagt. Ihr Sohn, ihre Tochter und sie selber wurden positiv getestet. «Mein Mann ist der einzige, der nichts hat», sagt sie. Da aber auch sie nur sehr milde Symptome haben, konnten in kleinem Kreise feiern. «Am schwierigsten ist es, die beiden energiegeladenen Kinder zu beschäftigen», sagt sie.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)