«Großes Familientreffen» für König Philippe

«Der herzliche Empfang, den Luxemburg uns bereitet, fühlt sich an wie ein großes Familientreffen». In einer Rede beim Galadinner im großherzoglichen Palast am Dienstagabend betonte König Philippe, wie freundlich er und seine Frau, Königin Mathilde, aufgenommen worden seien.

Aufgrund ihrer Knieoperation nimmt Großherzogin Maria Teresa nicht an allen Etappen des Staatsbesuches teil. Der König von Belgien wünscht ihr eine schnelle Genesung.

König Philippe erwähnte in seiner Rede als wichtige Ereignisse für beide Nationen den Tod von Großherzog Jean vor sechs Monaten und den von Großherzogin Josephine Charlotte. «Der Geist unseres Besuchs ist durchdrungen von ihrer Geschichte und allem, was sie uns hinterlassen haben», betont der König.

Eine europäische Verbindung

Der König der Belgier betonte auch die Bedeutung Europas für beide Länder. «Luxemburg und Belgien teilen die Überzeugung, dass Europa den europäischen Bürgern vieles ermöglicht hat.» Daher möchte der König dem europäischen Projekt «einen neuen Impuls geben» und junge Menschen wieder mit der europäischen Idee begeistern.

Eine Position, die Großherzog Henri teilt. Auch er sprach an diesem Abend den Wert der europäischen Verbindung an: «In diesen Zeiten des Rückzugs und der Spannungen, die große Besorgnis hervorrufen, ist es wichtig, dass Belgien und Luxemburg weiterhin gemeinsam den multilateralen Ansatz und seine Instrumente verteidigen», sagte er. Der Staatsbesuch endet am Donnerstag.

