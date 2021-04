Echtes Aprilwetter für Luxemburg angekündigt

Wie bereits angekündigt, hat es sich im Großherzogtum und im Umland merklich abgekühlt. Nachts und in den frühen Morgenstunden soll es laut MeteoLux sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag bis zu -3 Grad kalt werden. Nachdem wir also vor einigen Tagen sehr mildes Wetter bis hin zu Rekordtemperaturen für dieses Jahreszeit erlebt haben, wird es nun wieder winterlich.

Schneeflocken und Graupel werden für Mitte der Woche erwartet – in der neuesten Vorhersage gesellt sich nun auch Gewitter hinzu: «Ein oder zwei Donnerschläge gegen Nachmittag sind nicht auszuschließen», schreiben die Meteorologen. Aprilwetter im wahren Sinne also.

(nc/L'essentiel)