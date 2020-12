Impfzentrum Limpertsberg ist so gut wie startklar

«Es ist nicht bekannt, wann die Impfstoffe geliefert werden und wie viele Dosen wir erhalten», sagt Luc Feller, der Hohe Kommissar für Nationalen Schutz, im Gespräch mit L'essentiel. Die ersten Personen, die geimpft werden sollen, sind bekanntermaßen die Angestellten des Gesundheitssystems und Risikopatienten. «Dies sollte das Personal einschließen, das im Krankenhaus, aber auch außerhalb, in Pflege- und Altenheimen, mit Covid-Patienten in Kontakt kommen könnte», sagt Feller.

Während das Krankenhauspersonal im Krankenhaus geimpft wird, erhalten Personen, die in Pflege- und Betreuungseinrichtungen arbeiten, Einladungen zum Besuch eines Impfzentrums. Das Verfahren ist dabei das selbe, wie beim Large Scale Testing. Das erste Zentrum, in der Hall Victor Hugo im Luxemburger Stadtteil Limpertsberg, wird in Betrieb genommen, sobald die ersten Dosen in Luxemburg ankommen. «Wir können zwei bis drei Tage nach dem Eintreffen mit den Impfungen beginnen. Es braucht lediglich ein wenig Vorbereitungszeit», so Feller weiter.

Um die insgesamt 16 Impflinien in Limpertsberg 40 Stunden pro Woche zu betreiben, werden 55 Personen benötigt. «Das CGDIS, die Armee und der Zoll sind für die Registrierung und die Kontrolle der Fragebögen der Patienten zuständig. Die Stadt organisiert den Empfang. Vor der Impfung durch einen Krankenpfleger steht ein Gespräch mit einem Arzt», erklärt der Hochkommissar. Die Öffnung der Impfzentren hänge von der Nachfrage und der Anzahl der Dosen ab, die zunächst geliefert werden. Das Impfzentrum in Esch könnte bis Ende des Jahres betriebsbereit sein.

(Marion Mellinger/L'essentiel)