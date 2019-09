Wie gefährlich ist Radfahren in Luxemburg?

Die Radfahrer trafen sich am Dienstag um 6:45 Uhr vor dem Bahnhof in Mersch für das Projekt «Mam Vëlo vu Miersch an d'Stad», das von der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) im Rahmen der Mobilitätswoche angeboten wurde. In der morgendlichen Dunkelheit trugen die meisten der rund 60 Teilnehmer die passende Kleidung: Gelbe oder orangefarbene Warnwesten. Denn die Sicherheit stand an erster Stelle. Dann ging es Richtung Hauptstadt.

Den Behörden die Probleme der Radfahrer aufzeigen

Einige sind Stammgäste auf der Strecke, andere Teilnehmer sind sonst nur selten auf dem Radweg anzutreffen. So wie Christiane, die gesteht, dass sie «ausnahmsweise versuche, die Strecke mit dem Fahrrad zu bewältigen». Der Ausflug ist für sie «eine Gelegenheit, die Route zu entdecken». Ein Grund, warum sie sich oft nicht traut: Die Gefahren für Radfahrer. Eines der Ziele der Aktion war genau das: Radfahrer motivieren. «Wir wollen ihnen zeigen, dass es möglich ist und dass es sichere Radwege gibt», sagt Monique Goldschmidt, Präsidentin des LVI.

Die Idee sei es auch, «den Behörden die Mängel der Strecke aufzuzeigen. An manchen Stellen fehlen schlicht Wege», sagt Monique Goldschmidt. Aber es hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Bei der Ankunft erinnerte Camille daran, dass der Fahrradweg trotz des Fortschrittes «problematisch bleibt, während er als Tor zum Norden des Landes unerlässlich ist». Zwischen Walferdingen und Dommeldingen musste die Gruppe auch im Straßenverkehr mitfahren, da hier kein abgesetzter Radweg existiert.

Zahl der Radwege wächst

Patrick Goldschmidt, Luxemburger Mobilitätsrat, der die Radfahrer bei der Ankunft begrüßte, erklärte, dass die Zahl der Radwege stetig wachse. Nach einem 19 km langen Fußmarsch, der mit dem Pfaffenthal-Aufzug endete, kamen alle am Knuedler an. Für die Radfahrer gab es einen Empfang im Rathaus. Mit Kaffee, Fruchtsäften und Croissants gestärkt konnten danach alle ihren Arbeitstag erfrischt beginnen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)