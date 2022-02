«Es gibt noch keine richtige Therapie für Long Covid»

«Die Zeichen stehen auf leichter Entspannung», so Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag, bei der es vor allem um Long Covid gehen sollte. Trotz Rekordzahlen sei die Situation in den Kliniken nicht außer Kontrolle geraten, man sehe eine «Entkopplung» zwischen Neuinfektionen und schweren Verläufen. Nichtsdestotrotz zirkuliere das Virus unter Ungeimpften ungefähr doppelt so viel. Folglich appellierte Lenert erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. «Die Zahlen sprechen für sich.»

Dr. Gaston Schütz vom Rehazenter ging anschließend genauer auf die Krankheit Long Covid ein und gab zu, dass es bis heute «keine richtige Therapie für die Patienten» gebe. Alle Therapien, die angewandt werden, seien lediglich auf die vielfältigen Symptome gerichtet. Über die Ursache von Long Covid könne man aber weiterhin wenig sagen. Wie eine Zählung vom 24. Januar ergab, wurden bisher 433 Personen hierzulande wegen Long Covid behandelt.

Die Schwierigkeit sei, zu verifizieren, ob es sich bei Beschwerden auch wirklich um Long Covid handle. Schließlich habe nicht jeder Patient mit Atemschwierigkeiten automatisch Long Covid. Der Prozess, um Long Covid festzustellen, sei dementsprechend sehr zeitaufwendig, aber auch enorm wichtig.

Patienten haben oft schon eine Odyssee hinter sich

Ist die Krankheit erstmal festgestellt, nehme die Therapie viel Zeit in Anspruch. Ein genaues Zeitfenster könne man den Patienten meist nicht nennen. Das frustriert viele, zumal sie oft schon vor der eigentlichen Therapie «eine Odyssee hinter sich» haben, bestehend aus zahlreichen Untersuchungen, Arztbesuchen und falschen Diagnosen. Deswegen setze man mittlerweile auch verstärkt auf Gruppentherapien, um die Patienten mit anderen, die ähnliches durchgemacht haben, in Kontakt zu bringen. «Gruppentherapien machen einen Unterschied», so Schütz.

Im Bezug auf die Symptome seien Atembeschwerden seltener geworden, chronische Müdigkeit hingegen sei auf dem Vormarsch. Ein Drittel der Patienten hätte darüber hinaus psychosomatische Symptome, von Angstzuständen bis hin zu Depressionen. Im Hinblick auf die aktuelle Corona-Lage hofft Schütz, dass die milderen Verläufe der Omikronvariante auch zu milderen Long-Covid-Verläufen führen.

(dm/L'essentiel)