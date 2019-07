Luxemburger sind vom fairen Handel überzeugt

Neben dem Umweltschutz wird den Verbrauchern in Luxemburg auch die wirtschaftliche Gerechtigkeit immer wichtiger. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation (NGO) Fairtrade Lëtzebuerg gaben die Menschen im Großherzogtum im vergangenen Jahr mehr als 19,3 Millionen Euro für Fairtrade-zertifizierte Produkte aus.

Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Jahresverbrauch pro Einwohner betrug 2019 also 32,13 Euro.

Die größten Zuwächse wurden im Rosenverkauf (+64 Prozent), im Textilhandel (+58 Prozent), bei Schokoladenprodukten (+37 Prozent), Bananen (+19 Prozent) und Kaffee (+11 Prozent) verzeichnet. Mit einem Marktanteil von 38 Prozent avancierten Rosen hierzulande zum Spitzenprodukt des fairen Handels.

Unter den in Luxemburg verkauften Bananen stammten 30 Prozent aus fairem Handel, beim Kaffee waren es zehn Prozent. Insgesamt sind in Luxemburg 2330 verschiedene Produkte mit dem Fairtrade-Label auf dem Markt erhältlich – 186 (+ 24 Prozent im Vergleich zu 2017) davon stammen aus luxemburgischer Produktion.

