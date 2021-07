Cyril ist Spitzenreiter beim Euro-​​Tippspiel

Das ist an sich schon eine große Leistung. Cyril Tassi, ein 32-jähriger Grenzgänger aus Frankreich ist der aktuelle Spitzenreiter unseres Euro 2020-Tippspiels. Tassi führt vor dem Viertelfinale vor den übrigen 2864 Teilnehmern. «Ich war 17.», sagt der IT-Berater, dann habe er beschlossen, bei den beiden Spielen am Dienstag ein Risiko einzugehen. Ein Glücksspiel, das sich auszahlte. Vor allem der Sieg Englands über die DFB-Elf und das vorhergesagte Unentschieden zwischen der Ukraine und Schweden am Ende der regulären Spielzeit (1:1) brachten Cyril Punkte.

«Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch einmal schaffe», sagt er. Es sei jedoch eine tolle Möglichkeit, die Europameisterschaft zu verfolgen, erzählt der Mann mit skandinavischen Wurzeln und glühender Fan der schwedischen Mannschaft. «Man ertappt sich dabei, dass man bestimmte Mannschaften anfeuert, auch wenn man sie nicht unbedingt mag.»

«Ich analysiere jedes Spiel vorher»

Sportwetten seien sonst nicht so seine Sache, schon gar nicht, wenn es dabei um Geld geht. Doch das Tippspiel von L'essentiel habe ihm die Gelegenheit geboten, die Euro in vollen Zügen zu genießen und dabei noch ein wenig Spaß zu haben. «Es ist einfach, es ist gut gemacht. Aber ich analysiere immer noch, ich schaue mir die Umstände an, unter denen die Spiele stattfinden», sagt er, ohne viel über seine Strategie zu verraten.

Sein Favorit? «Italien! Von Anfang an», so Cyril. Seine Vorhersage für Belgien und Italien im Viertelfinale am Freitagabend? «Nicht Belgien.» Dem Gewinner winkt als Trophäe ein Golf GTI, geleast für zwei Jahre, der von Volkswagen Luxemburg bereitgestellt wird. «Ich mache mir keine allzu großen Illusionen, ich kann nur gewinnen», gibt sich der Spitzenreiter positiv, weiß er doch, dass es noch ein langer Weg zum EM-Finale und dem Sieg im Tippspiel ist.

(nc/L'essentiel)