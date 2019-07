Schwierige Insolvenz mit offenen Fragen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 19. Juli wurden die Firmen Mir Bauen SARL und My Construct SARL, beide unter der Leitung von Antonio Campos in Petingen, als insolvent gemeldet. Seither ist die Zukunft der etwa dreißig Mitarbeiter ungewiss. Eins ist klar: Sie haben nur bis zum 29. Juli Zeit, ihre Ansprüche auf Gehaltsrückstände (seit Juni) und auf Entlassungsabfindung geltend zu machen. «Es ist sehr kompliziert, da einige kein Französisch verstehen, und andere kaum lesen oder schreiben können», erklärt ein Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft OGBL hat bereits angekündigt, dass sie den Mitarbeitern zur Seite stehen würde. Das gleiche gilt auch für Konkursverwalterin Amélie Bagnès.

Wo sind die Baumaschinen?

Trotz wiederholten Versuchen gelang es L’essentiel bisher nicht, vom Firmenleiter Antonio Campos weitere Informationen zu erhalten. Mehrere Fragen bleiben deshalb noch offen. Unseren Informationen nach wurden bisher im Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht alle Baumaschinen – unter anderem zwei Lastwagen und ein Bagger – an die Insolvenzverwalterin zurückgegeben.

Diese Baumaschinen wurden jedoch von den Arbeitern auf mehreren Baustellen eingesetzt. Die Arbeiter nutzten diese Fahrzeuge regelmäßig, um auf die Baustellen zu fahren. Bis Freitag waren die Fahrzeuge in Mont-Saint-Martin (Frankreich) gelagert. Doch am Dienstag war dort nichts mehr zu finden. Die Staatsanwaltschaft sollte über die fehlenden Baumaschinen informiert werden.

