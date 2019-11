Tochter sagte: «Schau Mama, es schmilzt!»

Am Tag nach dem Tod eines zweijährigen Kindes durch eine umfallende Eisskulptur auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler in der Hauptstadt wird Christiane* weiterhin von der «unvorstellbaren» Szene verfolgt, die sie miterlebt hat. «Ich sehe das Gesicht des Kindes, ich höre die Schreie der Mutter. Heute Nacht werde ich kein Auge zu tun», erklärte die Luxemburgerin am Montag noch immer schockiert.

Zehn Minuten vor der Tragödie fotografierten sich Christiane und ihre 16 Jahre alte Tochter vor der betreffenden Skulptur, ohne zu ahnen, was passieren würde. «Ich dachte keine Sekunde lang, dass es gefährlich sein könnte. Sonst wäre ich nicht gekommen». Die Aufmerksamkeit ihrer Tochter wurde jedoch auf ein nicht unbedeutendes Detail gelenkt: «Sie sagte mir: ›Schau Mama, es schmilzt.‹»

«Gehen Sie aus dem Weg!»

Was dann passierte, war für Christiane und ihre Tochter wie ein Alptraum. «Ich hörte die Schreie der Mutter, die ihren Sohn sehen wollte, und die Polizei, die rief: ›Gehen Sie aus dem Weg, gehen Sie aus dem Weg‹», erzählt Christiane. «Ich dachte, es wäre ein Angriff oder so was, bevor ich verstand, was gerade passiert war.»

Am nächsten Tag machte sich Christiane nach dem Schock Gedanken über die Sicherheit der Eis-Installationen: «Alles war offen, es gab keine Barrieren und die Scheinwerfer erwärmten das Eis. Das wirft Fragen auf», sagt sie.

Diese Fragen sind berechtigt. Oliver Hartmann organisiert seit fünf Jahren die Eiswelt in Dresden. Dort stehen die Eisskulpturen in einer Halle, die gekühlt ist. Denn wenn Eiskunstwerke schmelzen, werde es gefährlich, weil sie auseinanderfallen können, sagte er RTL. Seine Schlussfolgerung im Interview mit dem Sender: «Man kann Skulpturen im Freien – zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten – bauen. Dann müssen sie aber abgesperrt sein».

Ob die Stadt einen Fehler gemacht hat, weil die Skulpturen nicht abgesperrt war, müssen nun die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei klären. Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, gab bei einer Pressekonferenz am Montagabend allerdings an, es habe sich bei der Eisskulptur – eine Holzhaus-Fassade mit Schlitten – um eine «partizipative Skulptur gehandelt». Sie war also dafür gedacht, dass Besucher dort Fotos machen konnten.

*Der Vorname wurde geändert.

