Großherzogin Maria Teresa feiert Geburtstag

Luxemburgs Großherzogin feiert am heutigen Freitag ihren 63. Geburtstag. Maria Teresa Mestre Batista wurde am 22. März 1956 in Havanna, Kuba, geboren. Im Oktober 1959 verließ ihre Familie, nachdem Fidel Castro die Macht übernommen hatte, das Land und zog für mehrere Jahre nach New York. Nachdem sie 1965 für einige Monate in Santander in Spanien lebten, ließ sie sich schließlich in der Schweizer Hauptstadt Genf nieder. Maria Teresa schloss dort im Jahr 1980 ihr Studium in Politikwissenschaften ab.

Nur ein Jahr später heiratete sie Großherzog Henri am 14. Februar 1981. Das Paar hat fünf Kinder: Guillaume, Félix, Louis, Alexandra und Sébastien. Seit ihrer Heirat im Jahr 1981 widmet sich Maria Teresa sozialen und humanitären Fragen. Besonders am Herzen liegt ihr heute die Aufklärung über Frauen in Notsituationen. Mit der Initiative «Stand Speak Rise Up!», die am Dienstag, 26. März, und am Mittwoch, 27. März, im European Convention Center auf dem Kirchberg stattfinden wird, hat sich die Großherzogin zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die Missstände in Kriegsgebieten, im Bezug auf Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch als Kriegswaffe, zu schärfen.

Anfang März hat Maria Teresa in den Räumlichkeiten von L’essentiel von ihrem Engagement in humanitäre Hilfe gesprochen.

(L'essentiel)