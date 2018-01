Flughafen Findel sucht 40 neue Sicherheitskräfte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem 1. Dezember müssen Passagiere vor Betreten der Sicherheitskontrolle am Flughafen Findel wieder ihre Ausweise und Bordkarten vorzeigen. Als Grund für die Maßnahme wurde die internationale Bedrohungslage genannt. Um Warteschlangen zu vermeiden, wurde eine zweite Kontrollstelle eingerichtet. Weil es jedoch an qualifiziertem Personal fehlte, wurden Mitarbeiter mit den erforderlichen Ausbildungen von der «Business Aviation» ins normale Terminal versetzt und an ihrem ursprünglichen Tätigkeitsbereich vorübergehend durch Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma vertreten.

Dieser vom OGBL angeprangerte Rückgriff auf Subunternehmer soll jedoch immer seltener erfolgen. In einer parlamentarischen Antwort des Ministers für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, François Bausch, ist zu lesen, dass lux-Airport die Auftragsvergabe an Subunternehmer «so weit wie möglich» reduzieren werde, unter anderem durch die Einstellung von 40 Sicherheitsmitarbeitern im Jahr 2018.

Bereits Ende Dezember hatte der Minister für Innere Sicherheit, Étienne Schneider, angekündigt dass die Wartezeit für die Sicherheitskontrollen durch einen zusätzlichen klassischen Schalter beim Check-in und ein Dutzend automatischer Schalter im Abflug- und Ankunftsbereich ab Mitte 2018 zurückgehen werde.

(L'essentiel)