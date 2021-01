Hundestaffel soll Drogen in Schrassig finden

Im Dezember 2020 zeigte ein Bericht über Drogen in luxemburgischen Gefängnissen, dass etwa 200 Insassen in Schrassig drogenabhängig sind. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis, auf das 47 Prozent der Strafen im Zusammenhang mit illegalen Produkten entfallen, so der Bericht, der am Donnerstag von Ombudsfrau Claudia Monti vorgestellt wurde.

«Ein 100 Prozent sauberes Gefängnis ist unrealistisch», so Monti vor Mitgliedern des Justizausschusses. Der Bericht wurde am Donnerstagmorgen von Europaabgeordneten, dem Justizminister und Gefängnisbeamten diskutiert. «Schwerwiegende Störungen vor Ort sind jedoch selten», heißt es in dem Bericht. Die Strafvollzugsanstalten haben damit begonnen, die Präsenz von Drogen hinter Gittern einzudämmen.

Legalisierung von Cannabis könnte helfen

Um effektivere Kontrollen zu gewährleisten, wird Schrassig Anfang 2022 eine interne Hundestaffel einrichten. Die Vorbereitungen sind im Gange. Die Spürhunde werden mehr als 20 illegale Substanzen aufspüren können. Auch bei der Besucherkontrolle sollen die Abläufe überarbeitet werden, um zu verhindern, dass Drogen auf diesem Weg ins Gefängnis gelangen. Eine entsprechende großherzogliche Verordnung soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. Dabei ist auch die Rede von härteren Strafen für Drogenkonsum im Gefängnis und eine bessere Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Ein spezialisiertes Gericht für Drogendelikte wird sowohl vom Justizminister als auch von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt, obwohl Ombudsfrau Monti es empfiehlt. Im Hinblick auf die geplante Legalisierung von Cannabis stellt sie die Frage, ob diese «auf Gefängnisse nicht positive Auswirkungen haben könnte». Cannabis könnte helfen, «Spannungen und Aggressionen zwischen Gefangenen zu reduzieren», heißt es in dem Bericht. Die Tatsache, dass Cannabis in Urintests leicht nachzuweisen ist, führe möglicherweise zudem dazu, dass Häftlinge auf andere, oft schädlichere Drogen ausweichen. «Die Legalisierung von Cannabis in Gefängnissen könnte erheblich zu einem Rückgang des Spice-Konsums beitragen, was ein signifikanter Effekt wäre». Der Bericht verweist aber auch auf das Risiko des Cannabiskonsums, «wenn es in Kombination mit anderen Substanzen, insbesondere Alkohol, verwendet wird».

(jw/L'essentiel)