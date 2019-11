Verkehrskollaps auf der A1 und der A6

A6 Autoroute d'Arlon, Croix de Gasperich direction Frontière Belgique entre A1, Croix de Gasperich et Helfenterbruck

accident dégagé #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) November 11, 2019

In Luxemburg staute sich der Verkehr am Montagabend: Die Polizei führte mehrere Kontrollen an der A1 und A6 durch. Sie blockierte dafür die rechte Fahrspur, was den Verkehr deutlich verlangsamte.

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich zusätzlich ein Unfall auf der A6 in Richtung belgischer Grenze. Der Unfall wurde gegen 17:15 Uhr geräumt, teilte der Automobilclub Luxemburg mit. Auf der N15, Richtung Luxemburg, blieb ein Auto liegen, die rechte Spur war blockiert, wie der ACL twitterte. Auf beiden Autobahnen kam es zu Staus von mehreren Kilometern. Nach 20 Uhr normalisierte sich der Verkehr wieder.

A6 Autoroute d'Arlon, Croix de Gasperich direction Frontière Belgique entre A1, Croix de Gasperich et Helfenterbruck

accident dégagé #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) November 11, 2019

A6 Autoroute d'Arlon, Frontière Belgique direction Croix de Gasperich entre Steinfort et aire de service Aire de Capellen

contrôle police #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) November 11, 2019

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne direction Croix de Gasperich entre Mertert et Potaschberg

contrôle police #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) November 11, 2019

(L'essentiel)