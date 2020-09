Regierung warnt vor nicht bestellten Pflanzensamen

Zahlreiche Bürger in mehreren EU-Ländern – darunter Frankreich, Deutschland, Irland und die Niederlande – sowie Haushalte in den USA haben in den vergangenen Wochen Pakete mit Saatgut erhalten, die sie nicht bestellt hatten. Diese Postzustellungen kamen aus China, Singapur, Taiwan, Vanuatu oder Malaysia.

Die luxemburgische Regierung warnt die Öffentlichkeit nun vor diesen Sendungen. Wie die Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft am Freitag in einer Pressemitteilung erklärt, ist jeder, der ein solches Paket erhalten hat, dazu aufgerufen, dies dem Pflanzenschutzdienst zu melden. Das Paket solle auch nicht geöffnet werden.

Bei dem Saatgut handelt es sich um Samen mehrerer Pflanzenarten. Die Pakete können auch Insekten, Larven, Pilze sowie Erde enthalten. Sie stellen eine Gefahr für die lokale Flora und Fauna dar und sollten unter keinen Umständen ausgesät werden.

(sw/L'essentiel)