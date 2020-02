Pegel von Alzette, Chiers, Syre und Sauer steigen

Am Abend wird starker Regen für Luxemburg erwartet. Ein Tiefdruckgebiet zieht über das Land hinweg. In der Nacht könnten zwischen sieben und neun Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Da der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann, steigt der Wasserpegel in den Flüssen.

Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) des Wasserwirtschaftsamtes hat Vorwarnbereitschaft für Alzette, Chiers, Syre und Sauer gemeldet. Es besteht die Gefahr von leichten Überschwemmungen. Größere Schäden erwartet die HVZ aber nicht.

Aktuelle Pegelstände und Vorhersagen finden Sie hier www.inondations.lu

(L'essentiel)