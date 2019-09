Die letzte Woche für «Chi-​​Chi's» in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Eine warme Atmosphäre, engagierter Service, erfrischende Cocktails und eine Tex-Mex-Küche, auf die man sich verlassen kann» – Doch bald ist es damit vorbei! Die Restaurants «Chi-Chi's Luxembourg», schließen sowohl auf der Place d'Armes und auf dem Kirchberg.

Der Facebook-Post, der an diesem Montag kurz vor Mittag in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, kündigt emotional die letzten Tage für das Restaurant an. Ab Sonntag, 29. September 2019, bleibt die Küche dauerhaft geschlossen. Die Abschiedsbotschaft löste eine Vielzahl von Reaktionen bei den Usern aus.

Ist es das Ende von Chi-Chi's in Luxemburg? Auf Anfrage von L'essentiel gab der Manager an, dass der Franchise-Vertrag mit Chis-Chis ausgelaufen sei. Ob ein neues Restaurant an der Place d´Armes einzieht, konnte er nicht beantworten.

