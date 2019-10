Erste Luxemburger Fashion Week

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für Luxemburg ist es eine Premiere: Am kommenden Samstag startet in der Simmerner Burg die erste Fashion Week Luxemburgs. «Die Leute können es kaum glauben. Eine Fashion Week in Luxemburg klingt fast übertrieben», sagt Daniel Kasindi, einer der Gründer der Fashion & Design Academy Luxembourg.

Zu den Teilnehmern der Luxemburger Fashion Week gehören nicht nur Designer aus Luxemburg und der Großregion. Auch aus Russland hat sich ein Teilnehmer angemeldet, so der Fashion-Koordinator, der den Kick-Off vor lauter Aufregung gar nicht mehr erwarten kann.

Luxemburgs Designer sollen sich hier einen Namen machen

Die Fashion & Design Academy Luxemburg wurde 2016 ins Leben gerufen. Die Gründer wollen nun, dass sie vom Bildungsministerium als offizielle Bildungseinrichtung anerkannt wird. «Viele Designer aus Luxemburg ziehen ins Ausland, weil sie davon überzeugt sind, dass sie hierzulande keine Chance haben, sich einen Namen zu machen. Wir wollen das ändern», so die Academy.

Auf dem Programm der ersten Luxemburger Fashion Week stehen insgesamt vier Modenschauen – darunter eine Kids-Modenschau. Außerdem haben Gäste die Gelegenheit, bis zum 13. Oktober an zahlreichen Mode-Konferenzen teilzunehmen und verschiedene Showrooms und Pop-Up-Stores zu besuchen.

Laut Kasindi ist dies für Anfänger im Mode-Milieu eine gute Gelegenheit. «Dank unserer Kurse und Ausbildungen hatten einige unserer Schüler die Möglichkeit, zum Filmfestival nach Cannes und sogar zur Pariser Fashion Week zu reisen», sagt er. Die zweite Ausgabe der Luxemburger Fashion Week ist bereits in Vorbereitung.

(Ana Martins/L'essentiel)