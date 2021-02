Strenge Standards für Bürogebäude in Luxemburg

Bürogebäude im Großherzogtum müssen ab 1. Juli 2021 neuen Standards genügen. Schon im vergangenen Jahr wurde eine Überprüfung der Gebäudestandards in Bezug auf die Energieeffizienz in Angriff genommen. Eigentlich sollte diese auch bereits am 1. Januar für den Baugewerbesektor in Luxemburg in Kraft treten. Aber «das Verfahren hat sich wegen der Pandemie verzögert», sagt Paul Matzet, Leiter der Kommunikation im Energieministerium. Deshalb sollen die neuen Regeln nun am 1. Juli 2021 in Kraft treten. Der Staatsrat hat gerade seine Stellungnahme abgegeben, «die Anpassungen sind im Gange und die Branche wurde informiert».

Die Änderungen betreffen demnach zunächst nur Bürogebäude. Für Wohngebäude sollen neue Standards erst ab 1. Januar 2023 umzusetzen sein. «Künftige Bürogebäude werden von den gleichen Energieeffizienzstandards profitieren, wie sie bereits jetzt für den Bau von Häusern oder Wohnungen gelten. Das ist ein Novum für die Branche», sagt Paul Matzet. «Wir werden viel strenger bei der Nutzung von nicht erneuerbaren Energien sein», ergänzt Serge Faber, Präsident der Fédération des Conseillers et Certificateurs Energétiques (FCCE).

Konkret sollen diese Funktionsgebäude in Bezug auf Belüftung, Isolierung, Klimatisierung und Beleuchtung immer effizienter werden. Insbesondere mit einem geringeren Einsatz von fossilen Brennstoffen. «Gebäude mit vollständig verglasten Fassaden werden komplexer zu konstruieren sein», sagt Serge Faber. Mehr Isolierung, weniger Fensterfläche, das ist die Idee, es sei denn, es wird eine Vierfachverglasung entwickelt. «Es wird konkret und effizient sein, aber mit weniger architektonischer Freiheit», fasst Faber zusammen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)