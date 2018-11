Erste Supermärkte verbannen Plastiktüten

Artikel per Mail weiterempfehlen

52 Kilogramm Plastikmüll produziert ein Luxemburger durchschnittlich pro Jahr. Aus dem täglichen Leben ist Plastik als Verpackungsmaterial nicht mehr wegzudenken. Gerade deswegen soll sich sein Einsatz reduzieren, denn der Kunststoff birgt in Form von Mikroplastik auch einige Gesundheitsrisiken in sich.

Paul Philippe und seine Frau haben deshalb beschlossen, eine Petition zu starten, die die Reduzierung der massenhaften Verwendung von Plastik ins Auge fasst. Damit hat das Ehepaar einen Nerv in der Bevölkerung getroffen: Am Donnerstag, 22. November, endete die Petitionsfrist. 5085 Unterstützer haben sie mittlerweile hinter sich versammelt. Vor rund einer Woche knackte die Petition bereits die 4500er Marke, womit sie Thema einer öffentlichen Debatte in der Abgeordnetenkammer werden kann.

Ende des Jahres tritt das Gesetz in Kraft

Gesetzlich geregelt ist die Frage der Kunststoffverpackungen bereits: Ende dieses Jahres wird ein Gesetz in Kraft treten, das kostenlose Einweg-Plastiktüten verbietet. Außerdem soll der Verbrauch von dünnen Plastiktüten bis Ende 2019 auf maximal 90 Beutel pro Person und Jahr begrenzt werden. Bis Ende 2025 soll dieser Wert weiter auf 40 sinken, derzeit werden jährlich im Schnitt 140 verbraucht.

Einzelhandelsketten im Großherzogtum haben bereits reagiert: Bei Cactus werden wiederverwendbare und waschbare Beutel angeboten, die in der Nähe der Obst- und Gemüseabteilung stehen. Delhaize geht einen ähnlichen Weg: «Wir haben die Plastiktüten aus unseren Obst- und Gemüseabteilungen entfernt. In Belgien und Luxemburg wurden sie durch Papier- und Papp-Behälter ersetzt», sagt Roel Dekelver, Sprecher von Delhaize.

(Patrick Théry/L'essentiel)