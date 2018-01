6,2 Millonen für mehr Sport in Kinderkrippen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Staat will den Kindern im Großherzogtum mehr Möglichkeiten bieten, sich sportlich zu betätigen. Die Gemeinden sollen deshalb in ihren Krippen und Betreuungsstätten Räume schaffen, in denen die Bewegung gefördert werden kann.

Die ersten pädagogischen Erfahrungen dieser Art wurden in Ell gesammelt, wo der Mangel der Bewegung der Kinder bereits auf diese Weise ausgeglichen wird. Der Staat will bis zu 35 Prozent der Kosten dieser Sporträume übernehmen, wenn die Gesamtkosten nicht mehr als 750.000 Euro betragen.

Insgesamt stellt er ein Budget in Höhe von 6,2 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Die Gelder fallen in den Rahmen des Fünfjahresplans zur Verbesserung der Sportinfrastruktur im Großherzogtum, dessen Gesamtvolumen 120 Millionen Euro beträgt.

(L'essentiel)