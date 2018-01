Auch das «Food For Your Senses» fällt flach

Schlechte Nachrichten für Luxemburgs Festival-Fans: Das «Food For Your Senses» wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Montagmorgen auf Facebook mit. Das Festival wurde schon 2015 und 2016 abgesagt.

Im vergangenen Jahr wurde es auf dem Kirchberg-Plateau in der Hauptstadt gefeiert und kam beim Publikum gut an. Insgesamt wurden für das «FFYS» 2017 mehr als 80 Konzerte organisiert, darunter auch zahlreiche Auftritte renommierter Formationen und DJs wie Annenmaykantereit oder die schwedische Alternativeband Goat.

Erst im November wurde das «Rock-A-Field»-Festival abgesagt. Dessen Veranstalter wollen 2018 ein weiteres Sabbatjahr einlegen.

