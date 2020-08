Dürre sorgt für «prekäre» Grundwassersituation

Die Wasserwirtschaftsverwaltung warnt wegen der Trockenheit der letzten Monate. Aufgrund der geringen Niederschläge im Jahr 2019 «hat sich die Grundwasseranreicherung für die Anreicherungsperiode 2019-2020 verzögert», die im vergangenen März endete, sagte Direktor Jean-Paul Lickes. Seither hat sich die Situation nicht verbessert, was bedeutet, dass «die gegenwärtige Situation prekär bleibt». Der Grundwasserspiegel bleibt niedrig.

«Die Landwirte sind sehr beunruhigt, insbesondere die Viehzüchter, weil diese Dürre in Verbindung mit den hohen Temperaturen die Futterproduktion beeinträchtigt», so Catherine Giorgetti, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Auch wenn es noch zu früh ist, um die Ernten zu beurteilen, steht bereits jetzt fest, dass es kein guter Jahrgang werden wird. Der Mais «leidet unter den katastrophalen Auswirkungen der Dürre» und andere Futterpflanzen leiden unter «Wasserstress», erklärt Catherine Giorgetti. Auf Wiesen und Weiden wächst kaum Gras.

Die gegenwärtige Situation bleibt eine Ausnahme. Im Juli betrug die Niederschlagsmenge am Findel nicht mehr als 8,3 mm, «ein Defizit von 88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt dieses Monats im Zeitraum 1981-2010», berichtet Jean-Paul Lickest. Zwar lässt sich die Wettersituation für die kommenden Monate nicht vorhersehen, aber die Meteorologen am Findel registrieren dennoch einen «wachsenden Trend von Extremereignissen in den letzten Jahren».

(jg/L'essentiel)