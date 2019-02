So schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg sind Fahrraddiebstähle keine Seltenheit. Laut der letzten Statistik wurden im Jahr 2017 von den etwa 428.000 Fahrrädern im Umlauf insgesamt 256 bei der Polizei als gestohlen gemeldet – im Vorjahr waren es noch 189. «Die Chancen, ein gestohlenes Fahrrad wiederzufinden, stehen bei etwa zehn Prozent», erklärt die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI). Auch wenn hauptsächlich die prestigeträchtigsten Modelle (Renn- oder Elektrofahrräder) von Dieben begehrt werden, verschwinden auch gängige Fahrräder regelmäßig. Daher ist es wichtig, einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

So sollte das Fahrrad mit einem geprüften Sicherheitsschloss an einen verankerten Gegenstand angeschlossen werden. Zudem sollte es nach Möglichkeit in einem überwachten Raum – beispielsweise einer «m-Box»-Abstellanlage – abgestellt werden. Die LVI rät auch, das Fahrrad bei der Police Grand-Ducale registrieren zu lassen. Die Kodierung besteht darin, dem Fahrrad eine individuelle Kennzeichnung anzubringen. Dies gilt übrigens auch für Roller und Skateboards.

Durch die Fahrradkodierung ist es leichter, ein wiedergefundenes Fahrrad seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnen zu können. Außerdem «wirkt die Kodierung auf Diebe abschreckend», wie die Police Grand-Ducale L'essentiel gegenüber erklärt. Seit 2001 wurden hierzulande insgesamt etwa 4100 Fahrräder kodiert. Allein im Jahr 2018 waren es 180 (2017: 179).

(Joseph Gaulier/L'essentiel)