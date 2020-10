Sonderurlaub für Pflegefälle wird verlängert

Der Antrag auf Urlaub für familiäre Unterstützung kann auch nach Ende November weiterhin gestellt werden. Das hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen und sich auf einen Gesetzentwurf zur Verlängerung des Sonderurlaubs um sechs Monate geeinigt. Diese Maßnahme, , die am 20. Juni in Kraft trat, sollte ursprünglich fünf Monate später, also im November, auslaufen.

Zur Erinnerung: Diese Maßnahme ermöglicht es Arbeitnehmern sowie Selbständigen, Sonderurlaub zu beantragen, um eine ältere Person oder einen Erwachsenen mit einer Behinderung zu unterstützen. Bedingung ist, dass die Betreuungseinrichtung sich nicht länger um die Person kümmern kann, weil sie schließen musste, beide Parteien im selben Haushalt leben, und keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht. Demnach darf auch keine Person des Haushalts sich im Teilurlaub befinden.

Der Urlaub kann bis zum Ende des Notstands in Anspruch genommen werden und auch mehrere Male angefragt werden, ohne erneut sämtliche Formulare einzuschicken. Besagter Sonderurlaub wird von der CNS und nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Zudem muss der Arbeitgeber am Tag der Abwesenheit mündlich oder schriftlich informiert werden.

(ol/L'essentiel)