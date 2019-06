Ab Montag wird eine kleine Abkühlung erwartet

Auch wenn MeteoLux für den Sonntag mit 33 bis 35 Grad noch seine orange Warnstufe ausgerufen hat, sind für Montag bereits kühlere Temperaturen vorausgesagt. Zudem könnte es am Montagmorgen regnen, gegen Nachmittag werden Temperaturen zwischen 25 bis 27 Grad erreicht.

Dienstag werden die Temperaturen weiter sinken, mit Spitzenwerten von bis zu 22 Grad und einigen Wolken am Himmel. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder, wenn auch nicht so hoch wie in der vergangenen Woche, 22 bis 24 Grad können erreicht werden. Donnerstag und Freitag wechseln heiteres und wolkiges Wetter ab und es wird bis zu 27 Grad warm.

In Frankreich wurde während der Hitzewelle der absolute Rekord mit 45,9 Grad im Süden des Landes gebrochen. Bisher wurden acht Todesfälle gemeldet: vier in Frankreich, jeweils zwei in Spanien und in Italien. Zudem verursachte die Hitze zahlreiche Brände.

(mm/L'essentiel/afp)