Regierung erteilt Großevents keine Generalabsage

Die «Springbreak»-Messe, die vom 12. bis 15. März in der Luxexpo mit 35.000 Besuchern rechnete, kann in diesem Jahr ihre Pforten nicht wie geplant öffnen. Die Veranstalter teilten am Donnerstag mit, dass die Messe nun vom 2. bis zum 5. Juli über die Bühne gehen soll. Der Grund: die Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Das Konzert des Rappers Gims, das für den 20. März in der Rockhal geplant war, wurde vom Künstler aus demselben Grund verschoben. Der «Relais pour la Vie» ist weiterhin das einzige Massenevent, dass komplett gestrichen wurde. Die Krebsstiftung hatte diese Entscheidung unter der Woche gefällt, um die Besucher mit schwachem Immunsystem nicht zu gefährden.

«Anders als in anderen Ländern, sehen wir derzeit aber noch keinen Anlass, Massenveranstaltungen generell auszusetzen», bestätigte die Regierung gegenüber L'essentiel.

« Wir entscheiden von Fall zu Fall »

Die Behörden überwachen weiterhin die Lage und reagieren im Falle neuer Entwicklungen. Für Großveranstaltungen komme bisher noch immer ein «einfaches Instrument zur Risikobewertung» zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Formular, das die Veranstalter ausfüllen müssen. Neben dem Datum, dem Veranstaltungsort und der Art der Veranstaltung legen die Behörden besonderes Augenmerk auf die Teilnehmer. «Wir bringen nicht nur in Erfahrung, wie viele Menschen kommen, sondern auch woher sie kommen. Werden beispielsweise viele Teilnehmer aus China oder Italien erwartet, sind wir natürlich wachsamer. Wir entscheiden von Fall zu Fall», erklärt das Gesundheitsministerium.

Die Veranstalter des «DKV Urban Trail» halten bisher noch an ihrem anvisierten Termin fest. Der Volkslauf soll am 25. und 26. April in Luxemburg-Stadt wieder tausende Läufer anziehen. Aber auch ihnen treibt eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus die Sorgenfalten ins Gesicht. «Für uns wäre es besonders bitter, weil wir schon im vergangenen Jahr den Lauf wegen des Todes von Großherzog Jean verschieben mussten. Dadurch hatten wir viele Absagen. Wir gehen in diesem Jahr aber natürlich kein Risiko ein. Wenn die Gesundheit der Teilnehmer in Gefahr ist, müssen wir in den sauren Apfel beißen», sagt José Azevedo vom Organisationsteam.

‼Aïe ! Mais il y a de bonnes nouvelles aussi heureusement !‼ Nous sommes contraints de reporter Springbreak Luxembourg... Publiée par Springbreak Luxembourg sur Jeudi 5 mars 2020

(Nicolas Chauty/L'essentiel)