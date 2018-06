Cannabis-​​Legalisierung wird Thema bei der Wahl

Das hat es so noch nie gegeben. In weniger als 24 Stunden hatte die Petition zur Legalisierung von Cannabis als Freizeitdroge am Donnerstag die Schwelle von 4500 Unterschriften weit überschritten. Das Thema hatte die Politik bereits Ende März beschäftigt, als sich in einer Umfrage 56 Prozent der Einwohner für eine vollständige Legalisierung aussprachen.

Vier Monate vor den Parlamentswahlen können die großen politischen Parteien, die sich um einen Sitz im Abgeordnetenhaus bewerben, dieses Thema nicht länger ignorieren. Darum beziehen die Abgeordneten jetzt Stellung.

Die meisten Parteien begrüßen eine Legalisierung

Die DP um Premierminister Bettel lässt wissen, dass «dies ein Punkt ist, über den alle Parteien nachdenken. Hier wie anderswo gibt es Vor- und Nachteile», sagt Fraktionschef Eugène Berger. Die Liberalen empfänden es als «überraschend, wenn ein Artikel, der die Legalisierung befürwortet, nicht aufgenommen würde».

Gleiches gilt für die LSAP, die «die Frage auf einem Kongress entscheiden» werde, sagt Alex Bodry. Der Führer der sozialistischen Fraktion setze sich « höchstpersönlich» für eine Teillegalisierung ein. Was Déi Gréng betrifft, so plädiert die Partei seit langem für eine «kontrollierte» Legalisierung, ebenso Déi Lénk.

Bei der CSV ist das Thema weitaus strittiger. Der Favorit in Umfragen zur Parlamentswahl befürchtet einen «Cannabis-Tourismus», wenn die Nachbarländer nicht mitspielen. Was das ADR betrifft, so ist die Antwort klar. «Ja zu medizinischem Cannabis, nein zur vollständigen Legalisierung.»

(Patrick Théry/L'essentiel)