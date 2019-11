«Mobilität ist mehr als Bahn und Auto!»

Die Regierungen von Rheinland-Pfalz und Luxemburg haben sich am Dienstagvormittag im Schloss Senningen getroffen, um über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sprechen. Die immer wieder vom benachbarten Bundesland aufkommende Forderung nach einem Steuerausgleich für die vielen Grenzgänger war dabei – zumindest offiziell – kein Thema. Gegenüber der Presseagentur dpa hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorab erklärt, dass es sich dabei ohnehin «um eine nationale Angelegenheit» handele.

Premierminister Xavier Bettel lobte nach dem Treffen die «vertrauensvolle Zusammenarbeit» mit Dreyer, welche «auch im Hinblick auf diverse Herausforderungen» immer gut funktioniere. Eine dieser Herausforderung sei die wachsende Verkehrsbelastung. Allein aus Rheinland-Pfalz pendelten im vergangenen Jahr über 33.000 Menschen täglich nach Luxemburg. «Der luxemburgische Arbeitsmarkt ist attraktiv. Wir arbeiten daran, administrative Hürden für die grenzüberschreitende berufliche Mobilität abzubauen», erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Premierminister Xavier Bettel betonte, dass es um mehr gehe als nur «Einzelmaßnahmen», wie etwa einen besseren Fahrplan. «Mobilität bedeutet mehr als Auto oder Bahn», so Bettel. Als Beispiel führt er die Anstrengungen der Regierung im Bereich «Home Office» an. Eine konkrete Möglichkeit, um die steuerlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, wurde bei dem Treffen nicht besprochen. Es werde aber permanent an Lösungen gearbeitet.

Die Großregion muss «an einem Strang ziehen»

Auch die Anbindung der Großregion an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn war ein großes Thema. Beide Regierungen wollen sich in Berlin dafür einsetzen, dass dies deutlich früher geschieht als im Jahr 2030 – wie bislang geplant. «Der Deutschland-Takt sollte vorgezogen werden. Es ist keine gute Situation und bleibt ein Dauerthema in der gesamten Großregion», so Dreyer.

Auch angesprochen wurde das französische Atomkraftwerk Cattenom. Xavier Bettel bezeichnet den Pannenreaktor als «Sicherheitsrisiko für unsere Bürger. Das haben wir gestern gesagt, das haben wir heute gesagt und das werden wir auch morgen noch sagen.» Auch Rheinland-Pfalz spreche sich «gegen eine Laufzeitverlängerung» aus und fordere zusammen mit dem Großherzogtum die französische Regierung auf, «die Energiegewinnung durch Atomenergie – wie im französischen Energiewendegesetz verankert – auch mit der Abschaltung des Risikoreaktors Cattenom endlich zu reduzieren.» Malu Dreyer bekräftigte, dass Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg in dieser Thematik unbedingt «an einem Strang ziehen» müssen.

(dm/L'essentiel)