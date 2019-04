Kein Prozess nach Vorwurf der Vergewaltigung

Der Krankenpfleger des Krankenhauses Kirchberg, der im Verdacht steht, Anna (Name von der Redaktion geändert), eine 35-jährige Frau, vergewaltigt zu haben, wurde von allen Verdachtsmomenten befreit. In einem Schreiben an seinen Anwalt Philippe Penning stellt die Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Luxemburg fest, dass «die am 1. März 2019 erstattete Anzeige am 2. April 2019 ohne weitere Strafverfahren» zu den Akten gelegt wurde.

Anna, das mutmaßliche Opfer, hatte versichert, dass der Pfleger sie «auf die Toilette gebracht, gestreichelt und dann zum Oralsex gezwungen» habe. Laut ihr geschah dies am 25. Februar, als sie gerade nach einem Selbstmordversuch und alkoholisiert ins Krankenhaus Kirchberg eingeliefert worden war. Die Beschwerdeführerin hatte auch angegeben, dass der Mann bereits während eines Krankenhausaufenthaltes einige Wochen zuvor, versucht hatte, sie zu verführen.

Dr. Claude Schummer, Generaldirektor der Robert-Schuman-Kliniken (HRS), erklärte, dass er sich freue, dass der Fall ohne weitere Strafverfahren abgeschlossen wurde: «Ich hoffe, dass unser Mitarbeiter, der in diesem Fall das Opfer war, in der Lage ist, bald wieder ein normales Leben führen zu können». Annas Anwalt wollte keine Angaben machen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)