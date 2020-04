Luxemburger sind trotz Lockerung nicht entspannt

In Luxemburg startet am kommenden Montag die erste Phase der Lockerung der Maßnahmen. Der erste Schritt auf einem langen Weg zurück zur Normalität. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel bei der Pressekonferenz am Mittwoch an. Allerdings betrifft die Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen zunächst nur einen Teil der Bevölkerung. Das Social Distancing gilt weiterhin.

Doch wie sah die Situation am Tag nach der Ankündigung der Lockerung aus? Am Donnerstag herrschte in den Straßen der Hauptstadt weiterhin Stille. Hier und da war gelegentlich ein Fußgänger oder ein Radfahrer zu sehen. Und obwohl die Mundschutzpflicht erst ab dem 20. April gilt, trugen die meisten Menschen bereits eine Maske.

« Es bleiben noch Fragen offen »

Trotz des schönen Wetters blieben in der Mittagsstunde die meisten Plätze auf den Bänken der Place d'Armes leer. «Es ist gut, dass die Maßnahmen in Etappen gelockert werden, aber wir müssen weiter durchhalten», sagt Laurent, der in der Sonne eine Zigarette genießt. Seiner Meinung nach sei es wichtig, dass die Bevölkerung «die Hygienemaßnahmen weiter beachtet».

In der Grand Rue waren auch nicht viel mehr Menschen unterwegs – und wenn, dann hatten sie dafür einen guten Grund. Wie etwa Nadine, die auf ihrem Weg zur Arbeit war. Für sie «bleiben nach der Ankündigung von Xavier Bettel noch Fragen offen» – unter anderem was die Wiederöffnung von Geschäften und Restaurants betrifft. Auch im Park Monterey war keine Menschenseele zu begegnen – außer einigen Joggern und Spaziergängern, in einem Abstand von zwei Metern voneinander. Bei der Bevölkerung ist bisher noch keine Entspannung spürbar.

(jg/L'essentiel)