«Stëmm vun der Strooss» mit Klima-​​Preis geehrt

«Es freut mich umso mehr, weil wir es nicht erwartet haben. Das ist eine Form der Anerkennung für die Arbeit, die wir täglich leisten», sagt Alexandra Oxacelay, Direktorin der «Stëmm vun der Strooss». Der gemeinnützige Verein, der sich für soziale und berufliche Integration von benachteiligten Menschen einsetzt, erhielt beim Klimaconcours den ersten Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist. Der Wettbewerb zeichnet herausragende Initiativen für den Klimaschutz aus.

Die erste Ausgabe dieser Aktion, die im Dezember 2017 vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung initiiert wurde, hat die Erwartungen erfüllt. Insgesamt 43 Teilnehmer schrieben sich für den Wettbewerb ein. Die «Stëmm», Gewinner des ersten «Klimaconcours», wurde für ihr Projekt «Caddy Schweesdrëps» geehrt, das als Maßnahme gegen Lebensmittelabfälle und Armut gedacht ist und unter dem Namen «Caddy Schweesdrëps2» weiter ausgebaut werden soll.

20 Personen verwerten Lebensmittel wieder

50 Menschen sollen künftig für Caddy arbeiten, um 500 Tonnen unverkaufte Lebensmittel aus Supermärkten wiederzuverwerten. Derzeit sind es 20 Personen für 128 Tonnen Lebensmittel. Das Team Schweesdrëps, bestehend auf 40 Mitarbeitern, kümmert sich indes um die schmutzige Wäsche von 300 Sportmannschaften im ganzen Land und macht deren Trikots, Shorts und Stutzen wieder sauber.

Der zweite Preis ging an Peaux Rouges aus Düdelingen, die sich auf pädagogische Vermittlung im Bereich Umweltschutz und auf die nachhaltige Bewirtschaftung ihres Chalets konzentriert haben. Der dritte Preis geht an die Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg, die sich in Sachen Solarenergie engagieren.

(Gaël Padiou/L'essentiel)