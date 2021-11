Die Corona-​​Wellen türmen sich um Luxemburg auf

Wo ist das Virus in der Großregion am stärksten verbreitet? Während ein großer Teil Europas von einer neuen Infektionswelle betroffen ist, bleibt auch Luxemburg nicht verschont. Nach dem jüngsten Bericht des Gesundheitsministeriums verzeichnete das Großherzogtum in den sieben Tagen zwischen dem 1. und 7. November eine Inzidenzrate von 191 Fällen pro 100.000 Einwohner. Diese Zahl steigt seit mehreren Wochen kontinuierlich an. Innerhalb eines Monats hat sie sich mehr als verdoppelt.

Rekordzahlen in Deutschland und Belgien

Luxemburg gehört nicht gerade zu den Impf-Europameistern, denn nur 66 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Aber auch der regionale Faktor kann nicht ausgeschlossen werden. Als Transitland, befindet sich das Großherzogtum zwischen zwei Nachbarn, die ebenfalls eine neue Welle erleben. Deutschland erlebt eine Rekordzahl von Infektionen, mit einer Inzidenzrate von über 1000 in bestimmten Regionen Bayerns. In Saarlouis, nahe der luxemburgischen Grenze, wurden in den letzten sieben Tagen 195 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. Etwas weniger problematisch ist die Situation in Trier (145 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Saarbrücken (131).

Während diese Grenzstädte immer noch sehr hohe Raten aufweisen, ist die Situation an der belgischen Grenze noch alarmierender. Die belgische Provinz Luxemburg verzeichnete in den letzten 14 Tagen 1026 Fälle pro 100.000 Einwohner, was einer Inzidenzrate von über 500 Fällen innerhalb von sieben Tagen entspricht.

Letztendlich sind es die französischen Grenzdepartements, die am besten abschneiden. Nach den letzten Zahlen, die Ende letzter Woche veröffentlicht wurden, gab es im Departement Moselle, das neue Maßnahmen ergriffen hat, innerhalb von sieben Tagen 60,3 Fälle pro 100.000 Einwohner und im Departement Meurthe-et-Moselle 49,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

(th/L'essentiel)