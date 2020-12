Frostwetter treibt Autofahrer in die Werkstätten

Mit immer tiefer fallenden Temperaturen und ersten Glatteis-Warnungen wird es höchste Zeit für Winterreifen in Luxemburg. Doch in diesem Jahr scheinen es Autofahrer im Land nicht so eilig zu haben, wie in den Vorjahren. «Normalerweise sind wir zu dieser Zeit mit dem Montieren von Winterreifen bereits fertig», sagt Joseph Speller, Betriebsleiter von Muller Pneus. Während in den vergangenen Jahren in den Werkstätten «ab dem 1. November» Hochbetrieb herrschte, sei es in diesem Jahr mit der Vereinbarung von Terminen erst diese Woche richtig losgegangen. «Aufgrund des Temperatursturzes wachen die Kunden jetzt erst auf», sagt Speller. Das Selbe wurde auch bei Am Pneus Discount festgestellt. Dort seien für diese Woche ebenfalls «mehr Termine mit Autofahrern, die bis zur letzten Minute gewartet haben», vereinbart worden, wie Carlos Andrade betont.

Der Betriebsleiter beklagt einen Rückgang der Kundenzahl um 25 Prozent. Der Grund dafür sei seiner Meinung nach unter anderem auf die Telearbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. «Die Autofahrer lassen ihre Reifen nicht unbedingt wechseln, weil sie momentan nicht viel fahren», erklärt Speller. Außerdem sei das Wetter im November sehr mild gewesen. Auf die Frage, ob die Kunden deshalb mit Angeboten in den Werkstätten rechnen können, lautet Spellers Antwort: «Das ist aufgrund der hohen Fixkosten nicht möglich. Wir mussten intern Veränderungen vornehmen, um den Umsatzrückgang auszugleichen. Bei uns wurde bisher noch kein Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt», sagt er.

Zur Erinnerung: Sobald ein Fahrzeug der Klasse M1 (höchstens acht Sitzplätze zuzüglich zum Fahrersitz) auf den Straßen in Luxemburg unter winterlichen Bedingungen fährt, muss dieses laut der luxemburgischen Straßenverkehrsordnung mit vorschriftsmäßigen Winterreifen ausgestattet sein. Alle Räder müssen bei Glatteis, festgefahrenem Schnee, tauendem Schnee, vereisten Straßen oder Frost die Markierung «M+S», «M.S.» oder «M&S» aufweisen. Falls dies nicht der Fall ist, kann dies mit einem Strafzettel in Höhe von 74 Euro geahndet werden. Darüber hinaus kann die Polizei das Fahrzeug vor Ort stilllegen. Es gibt übrigens keine Winterreifenpflicht für Mopeds und Motorräder.

