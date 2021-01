Die «Maisons médicales» ziehen um

Die drei bestehenden «Maisons médicales» in Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette werden bis September umgezogen sein. Aufgrund der «zunehmenden Anzahl von Patienten» seien die Zentren den Bedürfnissen «sowohl in Bezug auf die Behandlungsqualität, als auch im Zusammenhang mit den mit der Pandemie verbundenen Distanzierungsmaßnahmen» nicht mehr angepasst, wie von der Regierung am Donnerstagmorgen angegeben wurde.

Die «Maisons médicales» wurden 2010 eingeführt, um den Vertretungsdienst außerhalb der normalen Öffnungszeiten der Arztpraxen zu garantieren und die Krankenhäuser zu entlasten, ohne aber ein Notfalldienst zu sein. Nach Angaben der Regierung sei für zwei der drei Zentren bereits eine neue Unterkunft gefunden worden. Für die dritte würde derzeit noch eine neue Struktur gesucht.

Die neuen Strukturen sollen größer und den Bedürfnissen besser angepasst sein. Das neue «Maison médicale» für die Krankenhausregion Zentrum in Luxemburg-Stadt wird sich in Zukunft im Val Fleuri – in unmittelbarer Nähe des CHL – befinden. Zum Empfang der Patienten steht dort eine Fläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung.

Investition in Höhe von fünf Millionen Euro

Die aktuelle Struktur von Esch/Alzette zieht nach Belval-Sassenheim um. Untergebracht wird das «Maison médicale» im Southlane Tower, in der Avenue du Swing – ganz in der Nähe des Bahnhofs «Belval-Université», des zukünftigen Südspidols und der Universität. Die Fläche dort ist 700 Quadratmeter groß. Derzeit werden noch für die «Maison médicale» im Norden und Osten nach weiteren Strukturen gesucht.

Aufgrund ihrer Größe und des verbesserten Zugangs werden die «Maisons médicales» künftig in der Lage sein, weitere medizinische Dienste anzubieten und werden je nach Bedarf anders einsetzbar sein. Für Patienten, die eine spezielle Behandlung benötigen, könnten zum Beispiel separate Abteilungen eingerichtet werden. Die Einrichtungsarbeiten haben im Januar begonnen. Der Kostenpunkt beträgt fünf Millionen Euro.

