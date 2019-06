Luxair investiert in die Pilotenausbildung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Suche nach Piloten startet Luxair nun einen Aktionsplan von der nicht alltäglichen Sorte: Die nationale Fluggesellschaft wird die vollständige Ausbildung angehender Piloten vorfinanzieren.

Was die Piloten-Anwärter mitbringen müssen: Abitur, ein sauberes Führungszeugnis sowie körperliche und geistige Fitness.

Ausbildung in Luxemburg und Deutschland

Die sechs ausgewählten Kandidaten für den nächsten Lehrgang ab Oktober durchlaufen ein 20-monatiges Training in englischer Sprache und lernen an der deutschen Flugschule RWL in Mönchengladbach. «Sie bekommen anschließend einen Vertrag mit Luxair über drei Monate und trainieren im Bombardier Q400. Danach sind sie startklar«, erklärt Luxair-Ausbilder David Siebenaler.

90.000 Euro kostet die Ausbildung

Sobald die Jungpiloten angestellt sind und ihr Pilotengehalt bekommen, beginnt die Rückzahlung des Kostenvorschusses, den Luxair in die Ausbildung gesteckt hat. In Zahlen: «Von den 90.000 Euro Ausbildungskosten werden 75 Prozent fällig, die über einem Zeitraum von zehn Jahren vom Gehalt abgezogen werden«, so Siebenaler.

Das Unternehmen Luxair sieht diesen Plan als Möglichkeit, gute Piloten zu finden und einzustellen und die Mitarbeiter mittel- und langfristig halten zu können.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)