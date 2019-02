«Be active» informiert über Berufe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zahlreiche Jugendliche im Alter von 15 bis 26 Jahren besuchten am Mittwoch die von der Service national de jeunesse (SNJ) organisierte Jobmesse «Be active» im Kulturzentrum «opderschmelz» in Düdelingen. Dort informierten sie sich an rund 45 Ständen über Ausbildungsplätze und Studentenjobs. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten weckten bei Vielen großes Interesse.

«Die Interessen und Wünsche der jungen Besucher sind sehr unterschiedlich», erklärt Isabelle Mariutto, Leiterin am SNJ. «Wir hatten es nicht erwartet, aber von der ersten Stunde an empfingen wir 140 junge Menschen. Wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Tages über 600 Besuche erreichen werden».

(Ana Martins/L’essentiel)